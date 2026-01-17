Trovato un cadavere avvolto dalle fiamme in un parco | la tragedia nella notte in Sardegna

Nella notte a Carbonia, Sardegna, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 53 anni avvolto dalle fiamme in un parco. La scoperta ha suscitato attenzione e interrogativi sulla natura della tragedia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità. La notizia rappresenta un’altra emergenza nel territorio del Sulcis, in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza locale.

In un parco a Carbonia, nel Sulcis in Sardegna, è stato trovato il cadavere di un uomo avvolto dalle fiamme: la vittima è un uomo di 53 anni. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

In un parco a Carbonia, nel Sulcis in Sardegna, è stato trovato il cadavere di un uomo avvolto dalle fiamme: la vittima è un uomo di 53 anni. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.

