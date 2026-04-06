Trovato morto in casa la sera di Pasqua a Napoli polizia e ambulanze nella strada dell'Arenella
La sera di Pasqua, in via Battistello Caracciolo all'Arenella, un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Sul luogo dell’intervento sono intervenuti agenti di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti per chiarire le cause del decesso. La zona è stata temporaneamente isolata durante le operazioni di indagine.
Un uomo è stato ritrovato senza vita la sera di Pasqua in via Battistello Caracciolo all'Arenella. Sul posto polizia, pompieri e ambulanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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