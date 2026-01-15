Uomo di 59 anni trovato morto in strada all'alba nella Bergamasca
Un uomo di 59 anni è stato rinvenuto senza vita in via Bentivoglio, Covo, alla prima luce del giorno. L’evento è avvenuto intorno alle 6.20, nel comune di Bergamo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, al momento ancora sconosciute.
Un uomo di 59 anni è stato trovato morto a terra intorno alle 6.20, in via Bentivoglio, a Covo, comune in provincia di Bergamo. Ancora da chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Indagato un uomo di 53 anni per l’omicidio di Hassan Matrid trovato morto in strada nella Bergamasca
Leggi anche: Uomo di circa 40 anni trovato morto in strada nella Bergamasca: indagano i carabinieri
Covo, un uomo di 59 anni trovato morto a terra; Uomo di 59 anni trovato morto a terra all’alba nella Bergamasca; Uomo ucciso a colpi di pistola a Cosenza, confessa il vicino di casa; Messina | 59enne trovato morto in casa per le esalazioni di una stufa.
Uomo di 59 anni trovato morto a terra all’alba nella Bergamasca - Un uomo di 59 anni è stato trovato morto a terra intorno alle 6. fanpage.it
Covo, un uomo di 59 anni trovato morto a terra - 20 in via Giovanni Bentivoglio, sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118 ... bergamo.corriere.it
Rodì Milici: uomo.di 59.anni trovato morto in casa - Un uomo di 59 anni è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio all'interno della sua abitazione di via Nino Dante, ... 98zero.com
Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova, è stato fermato dai carabinieri nei pressi dell’uscita autostradale di Brescia Centro con centinaia di migliaia di euro in contanti nascosti nell’auto. Durante il controllo, i militari hanno scoperto 260 mila euro facebook
Accoltellata davanti al figlio di due anni, arrestato il compagno. L'uomo si è consegnato spontaneamente. L'accusa è di tentato omicidio. In Brianza. La coppia si stava separando #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.