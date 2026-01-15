Uomo di 59 anni trovato morto in strada all'alba nella Bergamasca

Un uomo di 59 anni è stato rinvenuto senza vita in via Bentivoglio, Covo, alla prima luce del giorno. L’evento è avvenuto intorno alle 6.20, nel comune di Bergamo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, al momento ancora sconosciute.

Rodì Milici: uomo.di 59.anni trovato morto in casa - Un uomo di 59 anni è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio all'interno della sua abitazione di via Nino Dante, ... 98zero.com

Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova, è stato fermato dai carabinieri nei pressi dell’uscita autostradale di Brescia Centro con centinaia di migliaia di euro in contanti nascosti nell’auto. Durante il controllo, i militari hanno scoperto 260 mila euro facebook

Accoltellata davanti al figlio di due anni, arrestato il compagno. L'uomo si è consegnato spontaneamente. L'accusa è di tentato omicidio. In Brianza. La coppia si stava separando #ANSA x.com

