Precipita dall'ultimo piano di un palazzo in centro a Milano 54enne trovato morto | la pista dell'omicidio

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un edificio nel centro di Milano, in via Nerino. La portinaia ha riferito di aver visto un altro uomo uscire dall’appartamento poco prima dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e verificare se si tratti di un incidente o di un episodio di natura dolosa.

Elettricista resta schiacciato dall’elevatore, Ettore Garu muore sul lavoro l’ultimo giorno dell’annoIl 31 dicembre, Ettore Garu, elettricista di 56 anni, ha perso la vita durante un intervento di manutenzione presso il Gruppo Alimentare Sardo.

Precipita dal quarto piano di un B&B e muore, con lui c'era un altro uomoIl 54enne rumeno non aveva precedenti e non era registrato nella struttura alberghiera. Ma la custode del palazzo assicura che nell'appartamento ci fosse un'altra persona. E' accaduto vicino a piazza ... rainews.it

Tragico fatto a Locarno: muore precipitando dall'ultimo piano del palazzoAl momento non vi sono comunicazioni ufficiali: tra le ipotesi al vaglio figura anche quella del suicidio, ma eventuali conferme potranno arrivare solo da una nota formale degli inquirenti ... ticinolibero.ch

Tolentino, ancora un infortunio sul lavoro: precipita al cantiere, operaio soccorso dall'eliambulanza - facebook.com facebook

Frosinone, operaio precipita dal tetto di un capannone e muore #ANSA x.com