Due giovani di 24 anni, residenti a Sagliano, sono stati ricoverati in ospedale dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio nella frazione Fila di Trivero. L'incidente ha coinvolto un motociclo e un veicolo di tipo Doblò, provocando il loro trasporto in ospedale per accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della situazione.

Due giovani di 24 anni, entrambi residenti a Sagliano, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale ieri pomeriggio a Trivero, precisamente nella frazione Fila. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17,10 tra una motocicletta da 400 centimetri cubici e una Fiat Doblò. L’impatto ha come protagonisti i due ragazzi a bordo della moto e una donna di 58 anni, proveniente da Valdilana, che si trovava alla guida dell’automobile. I soccorsi sono scattati immediatamente con l’intervento del personale sanitario del 118. Il soccorso e l’assetto dei coinvolti. I sanitari hanno trasportato i due ventiquattrenni presso l’ospedale di Biella per sottoporli a controlli medici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trivero, moto contro Doblò: due giovani di 24 anni in ospedale

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Incidente in moto a Trivero, due giovani in ospedaleIncidente in moto a Trivero, due giovani in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti del caso. laprovinciadibiella.it