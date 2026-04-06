Tritolo e Kalashnikov | smantellata la Santabarbara della cosca Molè

La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha sequestrato un arsenale di armi e esplosivi appartenente alla cosca Molè di Tauro. Durante le operazioni sono stati arrestati Vincenzo Condello, Salvatore Infantino e Vincenzo Saverino. L’intervento ha portato al sequestro di tritolo e armi da fuoco, tra cui Kalashnikov. L’operazione ha interessato un’area controllata dalla cosca, nota per attività criminali legate alla presenza mafiosa.

La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha smantellato un arsenale bellico appartenente alla cosca Molè di Tauro, portando all’arresto di Vincenzo Condello, Salvatore Infantino e Vincenzo Saverino. Il deposito includeva esplosivo militare e armi d’assalto destinate a potenziali scontri con il clan Piromalli. Il sequestro ha rivelato la presenza di seicento grammi di tritolo importato dall’ex Jugoslavia, unitamente a un detonatore telecomandato capace di polverizzare due veicoli blindati. Gli inquirenti hanno documentato l’esistenza di numerosi fucili kalashnikov e pistole, i cui dettagli venivano condivisi e scambiati tramite chat criptate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tritolo e Kalashnikov: smantellata la Santabarbara della cosca Molè Leggi anche: Kalashnikov e tritolo: arsenale della ‘ndrangheta a Gioia Tauro gestito dalla cosca Molé per riorganizzarsi militarmente VIDEO| 'Ndrangheta, sequestrato l'arsenale da guerra della cosca Molé: tre arrestiLe indagini della Guardia di finanza hanno confermato l’aggravante mafiosa, collegando le armi sequestrate alle attività criminali Un vero arsenale...