Trieste precipita da 15 metri | rescue estremo con elisoccorso

Un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio a Trieste dopo essere caduto da un'altezza di circa 15 metri mentre si trovava in Strada del Friuli, vicino alla salita di Contovello. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo era in sosta, e sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un uomo di 46 anni residente a Trieste è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio dopo una caduta accidentale mentre sosta in Strada del Friuli, nei pressi della salita di Contovello. Il motociclista è precipitato per circa 15 metri lungo una scarpata dopo essersi avvicinato al muretto protettivo per osservare il della città. La complessa operazione di recupero notturno. L’allarme è scattato grazie a un passante che, camminando lungo la pista su Strada del Friuli, ha rinvenuto un casco e ha udito delle grida di aiuto provenire dal basso, allertando immediatamente il Nue112. Il salvataggio ha richiesto l’intervento coordinato di 8 operatori del Soccorso alpino, supportati dai vigili del fuoco e dal personale del 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, precipita da 15 metri: rescue estremo con elisoccorso San Marcellino, operaio di 27 anni precipita da 15 metri: morto sul colpoUn giovane operaio ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto a San Marcellino. Napoli, precipita da 4 metri con la mini moto da cross: grave un 11ennePrecipita nel parcheggio del centro commerciale con la mini moto da cross: grave un ragazzino di 11 anni. Si parla di: Escursionista precipita giù dal sentiero, un passante sente i lamenti e lancia l'allarme ai soccorsi: 45enne trasportato in ospedale; Terrore sulla Strada del Friuli: uomo precipita per 15 metri nella scarpata. Terrore sulla Strada del Friuli: uomo precipita per 15 metri nella scarpataUomo cade in una scarpata a Trieste: soccorso in notturna con elicottero e tecniche alpine. Intervento complesso sulla Strada del Friuli. nordest24.it