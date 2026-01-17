Napoli precipita da 4 metri con la mini moto da cross | grave un 11enne

Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa quattro metri nel parcheggio di un centro commerciale di Napoli mentre era in sella a una mini moto da cross. L’incidente, ancora sotto indagine, evidenzia i rischi associati all’uso di veicoli leggeri in aree non destinate alla circolazione. La situazione è attualmente monitorata dalle autorità competenti.

Precipita nel parcheggio del centro commerciale con la mini moto da cross: grave un ragazzino di 11 anni. È successo a Miano, periferia di Napoli. L'11enne, che si trovava al secondo piano dell'area parcheggio, sarebbe finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem, una piccola moto da cross a scoppio. Di lì la caduta da un'altezza di circa 4 metri su una rampa al piano inferiore. L'impatto della ruota anteriore avrebbe avuto una sorta di effetto catapulta: il ragazzino sarebbe stato sbalzato nel vuoto. Portato d'urgenza al Santobono, ora è ricoverato in prognosi riservata. L'allarme è scattato dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri che parlava di un "incidente che ha coinvolto un bambino".

