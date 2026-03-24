Guerra del Golfo missili di Israele sul Libano Il prezzo del petrolio torna a salire – La diretta

Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait. Un attacco israeliano a Bshamoun, città a sud di Beirut, ha causato la morte di almeno due persone. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Trump e le minacce sul blocco del petrolio. Teheran: «Parole vuote: attenti a non scomparire voi». Altri missili sui paesi del Golfo – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.

Trump colpisce Kharg e minaccia la guerra del petrolio. Israele è pronto a invadere il Libano. Lo stop di MacronRimasta stranamente incolume nelle prime due settimane di guerra, l’ isola di Kharg , con le sue strategiche infrastrutture petrolifere, diventa il...

Una selezione di notizie su Guerra del Golfo missili di Israele sul...

Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Il paradosso del Golfo: insicuro, con o senza Usa; Quanto può durare ancora la guerra in Iran? Ipotesi e scenari, dalle truppe di terra Usa a Hormuz all'ira (contro Israele) dei Paesi del Golfo; Trump esclude la tregua: Abbiamo vinto. Sì di Londra all'uso delle sue basi per raid nel Golfo.

Guerra del gas nel Golfo: missili su Qatar e Arabia Saudita, colpito il maxi giacimento iraniano. Prezzi in salita e mercati nel caosIsraele attacca South Pars, l’Iran risponde colpendo gli impianti energetici dei Paesi alleati degli Stati Uniti. Produzione fermata in Qatar, tensione globale su gas e petrolio ... giornalelavoce.it

Guerra in Iran, escalation nella notte: raid su Teheran, missili sull’Arabia Saudita e paesi del Golfo. Trump conferma visita in IsraeleLa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra in una nuova fase di escalation militare e diplomatica. Nella notte si sono registrati raid massicci su ... thesocialpost.it

Ancora un’escalation nella guerra del golfo persico. È il timore che circola nelle cancellerie occidentali dopo che sabato sera il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran, minacciando di “colpire e annientare” le centrali elettriche facebook

Guerra del Golfo, USA valutano l'invio di truppe in Iran x.com