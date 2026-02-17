Teatro Sannazaro un vigile del fuoco al lavoro tra le fiamme del rogo

Un vigile del fuoco è intervenuto martedì mattina per spegnere le fiamme che hanno devastato il Teatro Sannazaro di Napoli. La Procura ha aperto un'inchiesta per capire cosa abbia causato l’incendio, che ha provocato ingenti danni al palcoscenico e alle strutture interne. Un testimone ha riferito di aver visto fumo uscire dalle finestre prima che le fiamme si estendessero.

La Procura di Napoli ha avviato un’indagine sull’incendio che martedì mattina ha distrutto il Teatro Sannazaro di via Chiaia, a Napoli. Il fascicolo è stato aperto per il reato di incendio colposo, a carico di ignoti. Sono 22 le unità abitative sgomberate e circa 60 le persone evacuate a seguito. Non si registrano feriti. Nella clip l’incendio ripreso al fianco di uno dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro Sannazaro, un vigile del fuoco al lavoro tra le fiamme del rogo Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video dei vigili del fuoco tra le fiammeUn incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di 22 appartamenti vicini. Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoroUn incendio ha coinvolto questa mattina la cupola del teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni alla struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli, cupola in fiamme e vigili del fuoco a lavoro; Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati. Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigiliLeggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili ... tg24.sky.it Teatro Sannazaro di Napoli distrutto, le immagini all'interno della strutturaSpaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro la cui cupola è ... ilmattino.it Tgr Rai Campania. . Uno dei simboli di Napoli, il teatro Sannazaro fu inaugurato nel 1847. E' stato la casa di Luisa Conte e di tanti altri protagonisti della scena teatrale partenopea facebook Per il rogo al teatro #Sannazaro la Procura di #Napoli indaga per incendio colposo x.com