Transporter 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Stasera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21:20, Italia 1 trasmette il film Transporter 3, uscito nel 2008 e diretto da Olivier Megaton. La pellicola è stata prodotta da Luc Besson, che ha anche contribuito alla sceneggiatura, e vede come protagonista Jason Statham. La storia segue le vicende di un autista professionista coinvolto in un'operazione rischiosa. La produzione presenta scene d'azione e un cast internazionale.

Transporter 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transporter 3 (Le Transporteur 3), film del 2008 diretto da Olivier Megaton e prodotto da Luc Besson, anche co-sceneggiatore, con protagonista Jason Statham. È il terzo episodio della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Se si allontana dall’auto di 24 m il bracciale esplode. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un ministro ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Transporter 3: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1 Transporter – Extreme: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1Transporter – Extreme: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda... The Transporter: tutto quello che c’è da sapere sul filmThe Transporter: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The... Transporter 3 (2008) | The 5-Second Warning of Suit Enforcer Jason Statham