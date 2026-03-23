The Transporter | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Transporter: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Transporter, film del 2002 diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier. La pellicola è stata prodotta da Luc Besson che, insieme con Robert Mark Kamen, ne ha curato anche la sceneggiatura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Frank Martin, già soldato delle forze speciali, specializzato nel trasporto di pacchi supersegreti, viene pagato per portare una grande borsa a destinazione. Col passare del tempo, però, nella sua mente prende corpo il sospetto che dentro ci sia una persona e, infrangendo la sua regola di non aprire mai i pacchi, scopre che i suoi sospetti erano reali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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