Tragico schianto in autostrada | morto un giovane grave una ragazza e altri sei in ospedale

Una notte di Pasqua si è trasformata in tragedia a causa di un grave incidente avvenuto sull’autostrada A14. Due veicoli sono rimasti coinvolti, con diversi giovani a bordo. Una persona è deceduta, un’altra è in condizioni gravi e altre sei sono state ricoverate in ospedale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e i rilievi sono in corso.

Un tremendo incidente si è verificato la notte di Pasqua in A14 Dir. Coinvolti almeno otto ventenni, uno di loro ha perso la vita Una Pasqua che si conclude in tragedia. Ieri notte un terribile incidente si è verificato sull'autostrada A14, coinvolgendo almeno due veicoli con a bordo diversi giovani. Il bilancio è tremendo: un ragazzo morto, una ventenne in gravissime condizioni e altri sei in ospedale. Tutto sarebbe avvenuto domenica sera attorno alle 22.45 sul tratto ravennate della A14 Dir, all'altezza dell'abitato di Solarolo. Qui, per cause ancora da stabilire da parte della sezione autostradale della Polizia Stradale di Forlì, sarebbe avvenuto uno scontro fra due auto sulla corsia nord. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Bolgare, schianto tra due camion sull’autostrada A4: un morto e un ferito graveBolgare (Bergamo), 25 marzo 2026 – Le carrozzerie accartocciate, i vetri in frantumi e le gomme esplose. Tragico incidente nel Cilento: muore una giovane coppia dopo lo schianto e la caduta in una scarpataABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro tra due veicoli nella notte Una drammatica tragedia stradale ha colpito la comunità di Capaccio Paestum, dove... Il momento dell'esplosione in autostrada nel Casertano: il momento delle fiamme e i danni Temi più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Incidente in autostrada: muore un motociclista, traffico in tilt; Schianto fra due auto nella Capitale: muoiono un 16enne e una donna di origini abruzzesi, ferite le due figlie; Perde il controllo della moto, poi lo schianto: è gravissimo al Civile - BresciaToday. Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anniLo scontro con un'auto sull'A21 ad Asti. Sul luogo le squadre del 118 con il supporto dell'elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo ... quotidiano.net Tragico schianto sulla A21: bambino di 8 anni perde la vita ad Asti EstUn bambino di 8 anni è deceduto in un incidente in moto sulla A21 ad Asti Est; il padre ferito e soccorritori impegnati nelle operazioni ... notizie.it LAVINIO - Tragico schianto in moto a Lavinio: muore Jonathan Faraoni, 26 anni. Ancora sangue sulle strade del litorale. La vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 9:30, lungo via di Valle Schioia a Lavinio, è Jonathan Far facebook