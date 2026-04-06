Tragica Pasquetta al fiume | ragazzo annega davanti agli occhi degli amici Atroce!

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia ad Arsiero, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 21 anni è morto annegato nel torrente Astico. Mentre era con alcuni amici, il giovane è scivolato e ha perso la vita davanti agli occhi degli amici stessi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima era residente nella zona.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia ad Arsiero, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto nel torrente Astico. Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici nella zona della contrada Pria, molto frequentata durante le festività, quando si è consumato il dramma sotto gli occhi dei presenti. La caduta nel torrente davanti agli amici. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, in un’area nota anche come “Pria Park”, dove molte persone si erano radunate per trascorrere la Pasquetta all’aperto. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne, residente a Borgoricco, in provincia di Padova, si trovava su alcune rocce lungo il corso d’acqua quando avrebbe perso l’equilibrio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Tragedia ad Arsiero: 21enne cade nel torrente Astico e muore risucchiato dalla corrente durante Pasquetta. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inevidenza x.com