Aiuto! Tragedia nel ristorante italiano muore davanti agli occhi di tutti Scena atroce

La domenica sera, che avrebbe dovuto scorrere tra chiacchiere e sapori familiari, si è trasformata in un incubo indelebile a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Il dramma ha colpito Walter Spadoni, 69 anni, un uomo stimato in città per il suo passato da storico portiere d’albergo. L’incidente è avvenuto nel weekend, precisamente la sera di domenica 22 febbraio, in un ristorante alla periferia della cittadina toscana. Mentre l’uomo cenava con la moglie, un boccone di cibo è andato accidentalmente di traverso, ostruendogli fatalmente le vie respiratorie. In pochi secondi, la serenità della tavola è stata spazzata via da una lotta disperata per l’aria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

