Un grave incidente stradale sull'autostrada A21 tra Torino e Piacenza ha provocato la morte di un bambino di 8 anni, calciatore dell'Under 8 del Torino Football Club. La tragedia è avvenuta durante la giornata di Pasqua, senza dettagli sulle cause specifiche dell'incidente. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità sportiva e i familiari del piccolo calciatore.

Ismael Pistis, un bambino di 8 anni e calciatore del Torino Football Club, è morto il giorno di Pasqua in un incidente stradale sull’autostrada A21 tra Torino e Piacenza. Il dramma è avvenuto intorno alle 17 mentre la famiglia rientrava a Torino dopo una gita pasquale. Il piccolo viaggiava in moto con il padre Marco, quando un’automobile li ha colpiti sulla corsia di sorpasso nel territorio di Castello d’Annone, in provincia di Asti. L’impatto ha sbalzato padre e figlio contro le barriere metalliche della carreggiata. Ismael è rimasto incastrato nel guardrail; nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai presenti e dal personale del 118, il bambino non è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in A21: muore Ismael, il piccolo talento dell’Under 8 del Toro

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