Lunedì 6 aprile 2026, a Casapulla, un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava con alcuni amici per preparare il pranzo di Pasquetta. La tragica scoperta è avvenuta poco prima di iniziare la grigliata, lasciando la comunità senza parole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

A Casapulla, lunedì 6 aprile 2026, un ragazzo di 18 anni identificato come R.C. ha perso la vita improvvisamente mentre si preparava il pranzo di Pasquetta insieme ad alcuni amici. Il dramma è avvenuto poco prima dell’orario del pranzo nella zona residenziale di piazza Falcone e Borsellino. Il giovane si trovava nell’area dei garage, dove era impegnato a dare fuoco alla brace per la grigliata tradizionale, quando è stato colto da un malore che lo ha fatto precipitare a terra. Nonostante i tentativi immediati di soccorso messi in atto dai familiari e dai ragazzi presenti, l’intervento dei sanitari del 118 non ha portato alcun risultato, con il personale medico che ha potuto soltanto confermare l’estinzione delle funzioni vitali del diciottenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casapulla, dramma a Pasquetta: muore a 18 anni prima della grigliata

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