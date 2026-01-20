Tragedia nella notte il calciatore italiano muore nel terribile incidente

Nella notte si è verificato un grave incidente lungo la strada provinciale tra Acquaviva delle Fonti e Adelfia, in provincia di Bari. Purtroppo, nel sinistro ha perso la vita un calciatore italiano, trasformando una normale serata in una tragedia improvvisa. L'evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e tra gli appassionati di calcio.

Una normale uscita serale si è trasformata in una tragedia improvvisa lungo la strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia, in provincia di Bari. In un violento impatto che ha coinvolto un pullman di linea della Sita e due automobili hanno perso la vita due giovanissimi: “nell’incidente sono morti un ragazzo di 18 anni e la fidanzata di 15, Gianvito Novielli giovane promessa del calcio e Denise Buffoni, ragazzina piena di luce”. Il bilancio è drammatico, con più persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Il diciottenne, molto conosciuto nel territorio per la sua attività sportiva, era un calciatore del Football Acquaviva. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia nella notte, il calciatore italiano muore nel terribile incidente Tragedia nella notte, incidente in autostrada: muore un camionista ferrareseNella notte di venerdì 16, lungo l’autostrada A1 nel Bolognese, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un camionista ferrarese. Tragedia nella notte, muore motociclista di 21 anni. Due feriti in un altro incidenteNella notte di sabato 17 dicembre si sono verificati due incidenti stradali nelle strade cittadine, provocando una vittima di 21 anni e due persone ferite. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Tragedia nella notte, incidente in autostrada: muore un camionista ferrarese; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Incidente stradale: Tragedia sfiorata nella notte a Milazzo, cinque giovani in ospedale; Il Giglio ricorda la tragedia della Concordia: la notte di 14 anni fa che costò la vita a 32 persone. Tragedia Crans Montana: stasera Tac per chiarire cause morte Galeppini - Sarà eseguita questa sera la TAC sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese rimasto vittima della tragedia al locale Le ... telenord.it

Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga

Sánchez annulla partecipazione a Davos: il premier si recherà sul luogo della tragedia: “Notte di profondo dolore per il Paese”. Annunciata commissione indipendente per indagare sulle cause - facebook.com facebook

Cingue giovani sono stati ricoverati in ospedale. Tragedia sfiorata nella notte a Milazzo con un incidente che poteva avere conseguenze gravissime x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.