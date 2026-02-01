Una donna di 36 anni ha perso la vita sulle piste di Campo Felice durante una giornata di sci. La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio, quando Claudia è caduta e ha sbattuto violentemente contro una roccia. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non sono riusciti a salvarla. La montagna ha restituito una vita giovane e il dolore si è diffuso tra amici e familiari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quella che doveva essere una parentesi di leggerezza in montagna si è conclusa con un epilogo drammatico. Claudia Luberti, 36 anni, residente a Zagarolo e infermiera, è morta improvvisamente sulle piste del comprensorio sciistico di Campo Felice (AQ), venerdì scorso, dopo essere stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. Il malore nel tardo pomeriggio, a impianti appena chiusi. La tragedia si è consumata a fine giornata, nel tardo pomeriggio, quando gli impianti di risalita avevano appena chiuso e il gruppo con cui Claudia era arrivata sulle piste si stava preparando al rientro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sulla neve: Claudia muore a 36 anni sulle piste di Campo Felice

Approfondimenti su Claudia Campo Felice

Una giornata di relax sulla neve si è trasformata in tragedia a Campo Felice.

Questa mattina, sulla pista di Campo Felice, in Abruzzo, si è verificata una tragedia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ULTIM'ORA INFERMIERA 36ENNE MUORE PER UN MALORE IMPROVVISO SULLA PISTA DA SCI DAVANTI AGLI AMICI

Ultime notizie su Claudia Campo Felice

Argomenti discussi: Tragedia sulla neve, Claudia Luberti muore a 36 anni davanti agli amici; Tragedia sulla neve a Campo Felice, Claudia muore a 36 anni sotto gli occhi degli amici; Claudia Luberti, 36enne romana morta va a sciare a Campo Felice e muore per un malore (forse per il freddo); Tragedia a Campo Felice: ragazza ha un malore all’après-ski, muore a 36 anni.

Va a sciare in Abruzzo e muore, tragedia sulla neve: Claudia Luberti aveva 36 anniIn vacanza sulla neve in Abruzzo per un momento di pausa dalla vita della capitale. Ieri sera la tragedia: morta sulla neve, ipotesi l’autopsia. fanpage.it

Tragedia sulla neve, Claudia Luberti muore a 36 anni davanti agli amiciL'infermiera di Zagarolo si è accasciata in terra a Campo Felice. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Disposta l'autopsia ... romatoday.it

Tragedia a Campo Felice: Chiara muore per un malore durante un après-ski Una donna di 36 anni è morta nel pomeriggio del 31 gennaio dopo aver accusato un malore durante un après-ski nella località montana abruzzese. Si tratta di Claudia Luberti, infe - facebook.com facebook