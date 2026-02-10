Tragico incidente | motociclista si schianta contro un cinghiale muore a 29 anni

Un giovane di 29 anni ha perso la vita questa mattina a Barberino di Mugello. La sua moto si è scontrata con un cinghiale sulla strada, e l’impatto è stato fatale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, nel tratto che attraversa il paese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano effettuati i rilievi. La vittima era residente in zona e lascia una famiglia sconvolta.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Tragico incidente stradale. Si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, a Barberino di Mugello. Un motociclista di 29 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. L'incidente è avvenuto in via di Galliano, al km 1+400. L'allarme al numero di emergenza 112 è arrivato intorno alle 11:30. Secondo una prima ricostruzione, il cinghiale ha attraversato all'improvviso la strada. Il motociclista non è riuscito ad evitare l'impatto con l'animale. Lo schianto ha sbalzato il centauro fuori dalla sede stradale, facendolo precipitare in un balzo di circa due metri.

