Gli amici di un giovane di 27 anni deceduto sabato scorso in un incidente stradale lungo la ex Statale 627 nel territorio di Fornelli hanno avviato una raccolta fondi online. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato, coinvolgendo la vettura su cui viaggiava il ragazzo. La richiesta di aiuto mira a sostenere i familiari del giovane, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Gli amici di Roberto Stan hanno attivato una raccolta fondi digitale per sostenere i parenti del giovane di 27 anni, deceduto sabato scorso in un incidente stradale avvenuto lungo la ex Statale 627, nel territorio di Fornelli, in provincia di Isernia. Il tragico evento si è consumato lungo il tratto della ex Statale 627 che attraversa l’area di Fornelli. La perdita di Roberto Stan, un ragazzo di 27 anni, ha generato un forte impatto emotivo tra coloro che lo conoscevano, descrivendolo come una persona capace di donare gentilezza e sorrisi a chiunque incontrasse. La mobilitazione è nata dalla volontà degli amici di trasformare il dolore in un aiuto tangibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Fornelli: amici di Roberto lanciano appello solidale

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