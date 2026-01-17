Amici fragili l' iniziativa solidale dei tassisti romani raccoglie 42 tonnellate di beni di prima necessità

L'iniziativa “Amici fragili” dei tassisti romani, promossa da “Tutti taxi per amore” in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale, ha raccolto 42 tonnellate di beni di prima necessità. Un gesto di solidarietà che testimonia l'impegno della comunità locale nel supportare le persone più vulnerabili. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma un elemento fondamentale per affrontare le sfide sociali.

Grande successo per l'iniziativa solidale “Amici fragili”, organizzata da “Tutti taxi per amore” insieme all'assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale. Sono state raccolte 42 tonnellate di beni di prima necessità, coperte e indumenti, nel periodo tra il 12 e il 15 gennaio. Sono stati 92 i centri di raccolta organizzati, con 200 tassisti romani coinvolti. I cittadini in quattro giorni hanno risposto con grande entusiasmo e senso di condivisione, donando beni di ogni genere, oltre a coperte e indumenti da destinare a chi ne ha più bisogno, senza dimora e famiglie vulnerabili. A Roma la giornata conclusiva si è tenuta presso la sede dell'assessorato alle Politiche Sociali, in viale Manzoni 18. 🔗 Leggi su Romatoday.it

