Alla Scuola di Cultura Solidale di Scampia il filosofo Roberto Esposito su Il fascismo e noi - Un’interpretazione filosofica

Roberto Esposito ha approfondito il tema “Il fascismo e noi - Un’interpretazione filosofica” durante un evento alla Scuola di Cultura Solidale di Scampia. La discussione si è concentrata sulle radici storiche e sulle influenze culturali che ancora oggi plasmano il pensiero collettivo. La partecipazione di un pubblico attento ha reso l’incontro un momento di riflessione sulla memoria e sul ruolo dell’intellettuale. La serata si è conclusa con un dibattito aperto tra i presenti.

A Scampia Roberto Esposito presenta “Il fascismo e noi”: l’ambivalenza che ci avvicina a ciò che rifiutiamo e la “macchina” simbolica del fascismo. In una serata invernale dell’inizio di questo febbraio, nell’ambito degli incontri mensili della SCUOLA DI CULTURA SOLIDALE di Scampia - curati da P. Fausto Gianfreda SJ, Professore di Sacra Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e la Pontificia Facoltà di Teologica dell’Itala Meridionale e da P. Eraldo Cacchione SJ, Rettore della Chiesa Santa Maria della Speranza - si è alzata una voce autorevole e interrogante. Una voce che non mira all’auto compiacimento, ma alla condivisione di un tesoro fatto di studio, di onesta intelligenza, di ricerca orientata alla verità e animata dal desiderio di partecipare alla millenaria avventura del pensiero umano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

‘Il Fascismo e noi’, il 27 la presentazione del libro di Roberto EspositoIl 27 si terrà la presentazione del libro di Roberto Esposito,

Tra cattolicesimo e liberalismo, Dario Antiseri sconvolse la cultura filosofica e politica italianaDario Antiseri, noto filosofo e pensatore italiano, è morto ieri all’età di 83 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nasce la Scuola Arti e Mestieri del Tsa per formare un capitale di cultura e competenze; Musa a scuola con i salinari 2026; RIMANGO BASILE: IL TEATRO ILLUMINA IL PROGETTO SOCIALE ALLA SCUOLA VITALE DI GIUGLIANO; Sono aperte le iscrizioni per partecipare e presentare contributi a Scuola e Ricerca. Il public engagement per la cultura scientifica del futuro, la prima conferenza nazionale dedicata al dialogo tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica. L’event.

Polemiche dopo le parole di Schettini sul futuro della scuola: Blasfemia, cultura non può essere mercificataNel dibattito sul futuro della scuola entra a gamba tesa Vincenzo Schettini, meglio conosciuto in rete come 'La Fisica che ci Piace' ... fanpage.it

L'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola è fondamentaleMercoledì 15 ottobre in Commissione Cultura alla Camera è stato approvato un emendamento che estende anche alle secondarie di primo grado il divieto di svolgere in classe attività didattiche sui temi ... savethechildren.it

Iscrivendoti ad Auser entrerai in una grande comunità solidale in cui potrai fare amicizia, dedicarti a cultura e tempo libero, fare volontariato. Esci di casa, entra in Auser! - facebook.com facebook