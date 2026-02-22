Alla Scuola di Cultura Solidale di Scampia il filosofo Roberto Esposito su Il fascismo e noi - Un’interpretazione filosofica

Da napolitoday.it 22 feb 2026

Roberto Esposito ha approfondito il tema “Il fascismo e noi - Un’interpretazione filosofica” durante un evento alla Scuola di Cultura Solidale di Scampia. La discussione si è concentrata sulle radici storiche e sulle influenze culturali che ancora oggi plasmano il pensiero collettivo. La partecipazione di un pubblico attento ha reso l’incontro un momento di riflessione sulla memoria e sul ruolo dell’intellettuale. La serata si è conclusa con un dibattito aperto tra i presenti.

A Scampia Roberto Esposito presenta “Il fascismo e noi”: l’ambivalenza che ci avvicina a ciò che rifiutiamo e la “macchina” simbolica del fascismo. In una serata invernale dell’inizio di questo febbraio, nell’ambito degli incontri mensili della SCUOLA DI CULTURA SOLIDALE di Scampia - curati da P. Fausto Gianfreda SJ, Professore di Sacra Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e la Pontificia Facoltà di Teologica dell’Itala Meridionale e da P. Eraldo Cacchione SJ, Rettore della Chiesa Santa Maria della Speranza - si è alzata una voce autorevole e interrogante. Una voce che non mira all’auto compiacimento, ma alla condivisione di un tesoro fatto di studio, di onesta intelligenza, di ricerca orientata alla verità e animata dal desiderio di partecipare alla millenaria avventura del pensiero umano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

