Toyota domina il trimestre | leadership nel mercato ibrido
Nel primo trimestre del 2026, Toyota ha registrato risultati positivi nel mercato italiano, confermando la propria posizione di leader nel settore dei veicoli ibridi. I dati ufficiali mostrano una crescita nelle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando la presenza dell’azienda nel panorama automobilistico nazionale. La casa automobilistica giapponese si conferma come uno dei principali attori nel segmento delle auto a basso impatto ambientale.
(Adnkronos) – Il primo trimestre del 2026 si chiude con numeri solidi per Toyota, che conferma la propria posizione di riferimento nel mercato italiano. Il marchio giapponese si impone ancora una volta come primo tra gli importatori, rafforzando la propria presenza soprattutto nel segmento delle ibride. Nel solo mese di marzo, Toyota ha registrato circa 12.000. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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