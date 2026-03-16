Toyota | vendite in aumento e leadership tra i marchi esteri

A febbraio, il mercato automobilistico italiano registra un aumento del 14% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tra i marchi che segnano un incremento delle vendite c’è Toyota, che mantiene la posizione di leadership tra i marchi esteri. I dati indicano che il settore continua a recuperare e a crescere dopo un periodo di rallentamento.

(Adnkronos) – Il mese di febbraio si chiude con segnali positivi per il mercato automobilistico italiano, che registra un incremento complessivo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo scenario Toyota consolida la propria posizione di riferimento tra i marchi esteri, confermando la solidità della propria strategia commerciale e tecnologica. Nel corso del mese Toyota ha immatricolato 11.183 vetture, mantenendo volumi sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno ma rafforzando la propria presenza sul mercato. La quota complessiva raggiunge infatti il 7,1%, mentre nel canale dei clienti privati la presenza del brand cresce ulteriormente fino al 9,4%, con un miglioramento di 1,2 punti percentuali rispetto a febbraio 2025. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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