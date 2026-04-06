Toscana sotto scossa | sciame sismico tra Pisa e Grosseto

Tra la sera di Pasqua e le prime ore del mattino, diverse aree della Toscana sono state interessate da uno sciame sismico. Le scosse, di intensità moderata, hanno coinvolto principalmente le zone tra Pisa e Grosseto, con il massimo di magnitudo registrato di 3. Sono stati segnalati lievi danni e alcune persone sono uscite in strada per il timore di ulteriori eventi sismici. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Tra la sera di Pasqua e la notte appena trascorsa, una serie di scosse di bassa intensità ha colpito diverse zone della Toscana, con il picco di magnitudo 3.0 registrato nell’area pisana. Nonostante l’attività sismica, non risultano danni materiali al momento. Il primo segnale è arrivato domenica, tra le 22 e mezzanotte, nel territorio di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto. Qui si è sprigionato uno sciame composto da 15 eventi sismici, il più energico dei quali ha raggiunto una magnitudo di 1,8. L’evento più significativo è avvenuto invece alle 4,14 di questa mattina a Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il sisma, con magnitudo 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana sotto scossa: sciame sismico tra Pisa e Grosseto Calabria: sciame sismico, 6 repliche dopo la scossa di magnitudo 4.0Lo sciame sismico che ha interessato la Calabria non si è spento con la prima scossa di magnitudo 4. Leggi anche: Sciame sismico in mare al largo del Gargano: quinta scossa di terremoto Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.0 a Castelnuovo Val di CecinaUna scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile 2026 in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il sisma si è verificato alle 4:14, co ... firenzepost.it Terremoti in Toscana tra Pasqua e la notte: scossa più forte di magnitudo 3.0 nel PisanoSciame sismico tra Pisa e Grosseto, evento anche a Pistoia. Il sisma più forte a Castelnuovo Val di Cecina. Nessun danno segnalato ... gonews.it