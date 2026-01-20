Sciame sismico in mare al largo del Gargano | quinta scossa di terremoto

Un nuovo sciame sismico si è verificato al largo del Gargano, con la quinta scossa di terremoto nel 2026. L'evento, di magnitudo locale 2, si è verificato in mare, senza segnalare danni o conseguenze significative. La sequenza sismica continua a essere monitorata dalle autorità per valutare eventuali sviluppi.

Quinta scossa di terremoto del 2026, in mare, al largo del Gargano. Il movimento tellurico, di Magnitudo Locale 2.7, è avvenuto sulla zona sismica denominata ‘Costa Garganica’ alle 15.38, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9287, 15.4907, ad una profondità di 10 km.Il terremoto è stato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

