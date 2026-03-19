Inaugurato allo stadio Maradona il murales per i 100 anni della Ssc Napoli

Questa mattina allo stadio Maradona è stato inaugurato un murales realizzato dall’artista Jorit in occasione dei 100 anni della Ssc Napoli. L’opera si trova all’esterno dell’impianto e celebra il centenario del club partenopeo. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti e appassionati, mentre i dettagli sono stati diffusi dalla redazione di SkySport.

Come evidenziato dalla redazione di SkySport, questa mattina è stato inaugurato fuori lo stadio Maradona, un murales per celebrare il centenario della società azzurra. L’opera all’esterno dello stadio Maradona immortala gli 11 campioni dei 100 anni di storia del Napoli, scelti dai tifosi. Il murales dello street artist Jorit è stata realizzata in occasione del centenario del club, che sarà festeggiato il prossimo 1° di agosto. I giocatori ritratti sono Zoff, Bruscolotti, Krol, Koulibaly, Ghoulam, Juliano, Hamsik, Mertens, Cavani, Maradona e Careca. Nel programma delle celebrazioni, la prossima estate, anche una partita tra le leggende azzurre. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Inaugurato allo stadio Maradona il murales per i 100 anni della Ssc Napoli Articoli correlati Inaugurato a Napoli il murales dedicato a Noemi StaianoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. I grandi concerti del 2026, Max Pezzali arriva allo Stadio Maradona di NapoliTanti i concerti in programma nel 2026, a partire da Max Pezzali che porta il suo tour allo Stadio Maradona di Napoli e Francesco De Gregori che si... La vera storia di Largo Maradona: il cuore di Napoli per il suo mito Aggiornamenti e notizie su Ssc Napoli Temi più discussi: Stadio Maradona, tutto pronto per l'inaugurazione del murales di Jorit dedicato alla storia del Napoli; Murales di Jorit allo stadio Maradona, oggi l'inaugurazione: per il restyling spuntano investitori internazionali; Lavezzi torna in campo allo stadio Maradona con tanti ex azzurri: arriva l'annuncio; Il 6 aprile sarà una data chiave sia per la corsa Champions sia per la storia personale di Conte. Napoli, inaugurato il murales di Jorit allo stadio Diego Armando MaradonaSono i volti dei campioni azzurri, ma jorizzati. Ecco: Dino Zoff, Kalidou Koulibaly, Beppe Bruscolotti, Ruud Krol, Marek Hamsik, ... msn.com Stadio Maradona, tutto pronto per l'inaugurazione del murales di Jorit dedicato alla storia del NapoliL’opera, fedele alla cifra stilistica della Human Tribe dell’artista napoletano, celebra il legame indissolubile tra la città e i suoi eroi calcistici che hanno fatto la storia del club azzurro ... napolitoday.it Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alla famiglia del @Como_1907 in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. x.com Maradona Story La punizione magica con la maglia del Boca Juniors #maradona #maradonastory #argentina #sscnapoli - facebook.com facebook