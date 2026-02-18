Tommaso Zorzi svela i retroscena di Cortesie per gli ospiti | Ecco come vengono scelte le case e le coppie

Tommaso Zorzi ha spiegato come vengono selezionate le case e le coppie a Cortesie per gli ospiti, il programma a cui partecipa come giudice. La causa di questa scelta, ha rivelato, riguarda principalmente il desiderio di trovare ambienti particolari e coppie che abbiano storie interessanti da raccontare. Durante un'intervista, ha aggiunto che spesso si visita più di 50 case prima di trovare quella giusta. La produzione si impegna a scegliere location che possano sorprendere gli spettatori.

Tommaso Zorzi ha risposto ad alcune curiosità dei fan su Cortesie per gli ospiti, il programma di cui fa parte come giudice insieme a Csaba della Zorza e Roberto Valbuzzi. Come vengono scelte le case? E le coppie? Le conversazioni sono programmate o improvvisate?.🔗 Leggi su Fanpage.it Ecco chi sono tutti gli ex di Tommaso Zorzi, da Marco Ferreri (Iconize) a Tommaso StanzaniTommaso Zorzi ha avuto diverse relazioni passate, tra cui Marco Ferreri, noto come Iconize, e Tommaso Stanzani. TV Talk: Victoria Cabello, Alessandra Viero e Tommaso Zorzi tra gli ospitiMia Ceran conduce oggi, sabato 14 febbraio, una nuova puntata di TV Talk, il programma che analizza i temi più discussi della televisione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ricorda Patrizia De Blanck: Era simpaticissima, una donna con storie incredibili; Patrizia De Blanck? Vaffa facile: Tommaso Zorzi, dopo la morte...; La Volta Buona, Iva Zanicchi fa una gaffe con Tommaso Zorzi e scoppia la risata in studio: cos'è successo; Sanremo 2026, Alberto Matano svela gli inviati de La Vita in Diretta: c'è anche un ex allievo di Amici. Tommaso Zorzi svela i retroscena di Cortesie per gli ospiti: Ecco come vengono scelte le case e le coppieTommaso Zorzi ha risposto ad alcune curiosità dei fan su Cortesie per gli ospiti, il programma di cui fa parte come giudice insieme a Csaba della Zorza ... fanpage.it Sono innamorato di un bono!, Tommaso Zorzi parla per la prima volta in TV del fidanzato Alex Di Giorgio – VIDEOTommaso Zorzi ospite a La volta buona ricorda Patrizia De Blanck e parla della sua relazione con Alex Di Giorgio: chi è l’ex nuotatore olimpico oggi attivista LGBTQIA+. gay.it Ora che il Grande Fratello sta attraversando un periodo di crisi, è il momento di ripensare il format Lo abbiamo chiesto a Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione Guarda #TvTalk su RaiPlay x.com Qual è il pregiudizio su di lui che lo diverte di più Tommaso Zorzi risponde alla domanda social riportata dalla nostra Cinzia Bancone Guarda #TvTalk su RaiPlay facebook