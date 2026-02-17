Ecco chi sono tutti gli ex di Tommaso Zorzi da Marco Ferreri Iconize a Tommaso Stanzani
Tommaso Zorzi ha avuto diverse relazioni passate, tra cui Marco Ferreri, noto come Iconize, e Tommaso Stanzani. La causa di queste storie è stata spesso la voglia di scoprire chi sono state le sue passate fiamme, mentre lui si concentra ora sulla sua relazione con Alex Di Giorgio, con cui è fidanzato dalla scorsa estate. Nel corso degli anni, diversi volti noti del web e dello spettacolo sono passati al suo fianco, creando un mosaico di incontri e storie.
Prima di Alex Di Giorgio, con il quale è fidanzato dalla scorsa estate, al fianco di Tommaso Zorzi si sono alternati ex e volti noti del web e del mondo dello spettacolo. Il volto tv sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. Aurora Ramazzotti, amica di lunga data del vincitore della quinta edizione del Gf Vip è stata il cupido per la nascita della relazione tra Tommaso Zorzi e Marco Ferrero, meglio conosciuto sul web come Iconize. I due sono stati una coppia nel 2017: in principio non scorreva buon sangue tra l’influencer ed il volto di Cortesie Per Gli Ospiti, ma con il passare del tempo e gli incontri scoccava la scintilla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Non sarà il Super Bowl, ma è comunque una puntata pazzesca! In studio con noi Victoria Cabello, Tommaso Zorzi, Luca Bizzarri, Roberto Inciocchi, Alessandra Viero e Francesco Paolo Del Re Insieme a loro Carlo Puca, Riccardo Bocca, Marta Cagnola, facebook
