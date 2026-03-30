A partire da lunedì 6 aprile, torna in prima serata su Rai 2 la terza edizione di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, un game show condotto da Paola Perego. La trasmissione, composta da cinque puntate, vede la partecipazione di Gabriele Vagnato, accanto alla conduttrice. La serie si rinnova con questa nuova stagione, che vede la presenza di Perego al timone del programma.

Per Paola Perego è tempo di tornare in prima serata. Come anticipato da Davide Maggio, la conduttrice di Citofonare Rai2 sarà al timone della terza edizione di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, il game show di Rai 2 in onda con cinque puntate a partire da lunedì 6 aprile. Il programma si ripresenta rinnovato, a partire dalla conduzione. Se la buona notizia è che non ci saranno più i The Jackal, ormai ovunque da diverso tempo, un’altra notizia è che la Perego non sarà sola. Vi avevamo anticipato che la produzione (Blu Yazmine) era alla ricerca di un comico che fungesse da spalla per la presentatrice e la scelta è ricaduta su Gabriele Vagnato. In questa terza stagione nuovo sarà anche lo studio, così come i meccanismi di gioco, nel tentativo di rendere i concorrenti ancora più agguerriti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - The Floor si rinnova: con Paola Perego arriva Gabriele Vagnato

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