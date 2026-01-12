La Centese sale sul podio Vittoria e terzo posto

La Centese si distingue nel campionato, ottenendo una vittoria e un terzo posto. La squadra ha mostrato impegno e determinazione durante le gare, confermando il suo ruolo competitivo nel torneo. Di seguito, l’elenco dei giocatori coinvolti e i dettagli delle partite disputate.

Centese 2 Felsina 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (31’ st Pagano), Kourouma, Rimondi, Pellielo (8’ st Belicchi), Sassu, Marchesini, Fabbri (19’ st Toffano), Bonvicini, Bonacorsi (40’ st Grygiel). All.: Di Ruocco. FELSINA: Garoia, Luccarini, Di Mascio, Marchesi, Ferriero (47’ st Petrullo), Mastellari, Gamberini, Saleh (27’ st Moscato), Marchi, Betti (35’ st Brunori), Di Marcello (30’ st Conde). All.: Buttignon. Arbitro: Felicioni di Forlì. Reti: 48’ pt Marchesini (C), 13’ st Bonvicini (C), 14’ st Saleh (F). Note: ammoniti: Rimondi (C). LA CENTESE supera il Felsina 2-1 al termine di una gara intensa ma spezzata in due, con un primo tempo povero di contenuti e una ripresa decisamente più vivace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Centese sale sul podio. Vittoria e terzo posto Leggi anche: Ciclocross, altro terzo posto azzurro a Tabor. Viezzi sul podio tra gli Under 23 Leggi anche: Aicher trionfa a St. Moritz, Goggia sul podio: terzo posto nella seconda discesa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. i botti di capodanno del cento carnevale d'europa taccuinocentese.it CENTO (FE) DOPO L’IRRUENZA DI LA FURIA IL 1 FEBBRAIO 26 SUL PALCO DEL CENTO CARNEVALE D’EUROPA SALE LA BELLEZZA, FASCINO E BRAVURA DI ROSE VILLAIN ..LEG - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.