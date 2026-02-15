Tonno Callipo | vittoria netta contro Termini Imerese saldamente al terzo posto in classifica Lanci valuta nuove forze

La Tonno Callipo di Vibo Valentia ha battuto nettamente Termini Imerese, portandosi saldamente al terzo posto in campionato. La squadra ha dominato la partita fin dall’inizio, grazie a un’ottima prestazione collettiva. Ora, i dirigenti stanno valutando l’ingaggio di nuovi giocatori per rafforzare la rosa.

La Tonno Callipo Vibonese Domina e Consolida la Terza Posizione in Classifica. La Tonno Callipo Vibonese ha ottenuto una convincente vittoria in casa contro l’A. Termini Imerese, imponendosi per 3-0 nel match disputato il 15 febbraio 2026 al PalaValentia. Il successo proietta la squadra al terzo posto in classifica con 38 punti, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti, Aquila Bronte e Corigliano, e offre all’allenatore Lanci l’opportunità di far giocare chi meno ha avuto spazio in stagione. Una Partita Particolare, un Trionfo Netto. L’incontro si è concluso in soli 57 minuti, sottolineando la superiorità dei padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha condannato fermamente le intimidazioni ai danni dei sindaci di Termini Imerese e Ravanusa, esprimendo solidarietà e vicinanza alle figure istituzionali minacciate.

La Numia Vero Volley Milano torna temporaneamente al terzo posto in classifica dopo una convincente vittoria a Macerata, con un punteggio di 3-0.

