Stasera torna su Rai 2 la terza stagione di The Floor, condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato. La gara vede 100 concorrenti sfidarsi sotto nuove regole, con un montepremi finale più consistente rispetto alle edizioni precedenti. Alla fine di ogni puntata, solo uno dei partecipanti potrà portare a casa il premio.

Debutta la terza stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato: 100 concorrenti, nuove regole e un montepremi finale più alto per il vincitore di The Floor - Ne rimarrà solo uno. Stasera, lunedì 6 aprile alle 21:20 su Rai 2, torna l'appuntamento con The Floor - Ne rimarrà solo uno. La terza stagione segna un importante cambio della guardia: Paola Perego e Gabriele Vagnato prendono il timone del programma, succedendo a Ciro Priello e Fabio Balsamo (del collettivo The Jackal), che hanno guidato con successo le prime due edizioni del 2024. Il game show, basato sul format olandese creato da John de Mol, ci terrà compagnia per cinque settimane. La produzione resta confermata presso il CPTV Rai di Torino, ma quest'anno i telespettatori troveranno uno studio completamente rinnovato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Floor torna stasera su Rai 2: nuovi conduttori e premio più alto

Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele VagnatoFormat ideato da John De Mol, già creatore di successi come Affari Tuoi e The Voice, The Floor ritorna stasera alle 21.

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The Floor torna stasera su Rai 2: nuovi conduttori e premio più altoDebutta la terza stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato: 100 concorrenti, nuove regole e un montepremi finale più alto per il vincitore di The Floor - Ne rimarrà solo uno. movieplayer.it

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Al via su Rai 2 la nuova stagione di "The Floor", conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato x.com