Stasera su Rai 1 torna Don Matteo 15 con una puntata che vede Diego e Giulia arrivare a un punto di rottura, pronti a lasciarsi per sempre. La serie televisiva segue le vicende del sacerdote detective e dei personaggi che ruotano intorno a lui, in un mix di mistero e vita quotidiana. La puntata si concentra sul conflitto tra i due personaggi principali, che si preparano a separarsi definitivamente.

Grande attesa questa sera per Don Matteo 15: Diego e Giulia arriveranno ad un punto di non ritorno, pronti a dirsi addio per sempre? Stasera torna Don Matteo dopo una settimana di stop causa Sanremo, continuano le avventure di Don Massimo, Cecchini, Diego e Giulia, dopo che nella precedente puntata hanno deciso di lasciarsi a causa di una visione differente sul futuro che hanno entrambi. Nel frattempo sembra che il Capitano stia sempre più vicino a Caterina: tra i due il legame è sempre più stretto e sembra nascere qualcosa di più profondo. Ad un passo dal matrimonio, sembra ormai finita la storia tra Diego e Giulia, lei ormai è partita per Milano mentre il capitano inizia ad avvicinarsi sempre di più alla marescialla Caterina: si aprono ferite e dubbi e i due scoprono diverse affinità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Don Matteo 15, stasera torna su Rai 1: anticipazioni

Don Matteo 15: paura per Natalina nelle anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1Don Matteo 15 torna anche stasera con una nuova puntata che si muove tra i segreti della canonica e un amore ossessivo che coinvolge Cecchini.

Don Matteo 15 torna giovedì 8 su Rai 1 con Raoul Bova al centro della scena. Trama, cast, anticipazioni e tante guest starSu Rai 1 prende il via la quindicesima stagione di una delle serie più amate dal pubblico che si è affezionato in fretta a Don Massimo.

Don Matteo 15 - Ep. 5 - Suor Costanza in canonica

Aggiornamenti e notizie su Don Matteo.

Temi più discussi: Don Matteo 15, la puntata più triste: Diego e Giulia si mollano e Caterina si prende il Capitano. Cosa vedremo stasera; Don Matteo 15 cancellato, perché non va in onda stasera e quando torna; Don Matteo 15, la trama dell’ottavo episodio; Don Matteo torna tra segreti, bugie, sospetti e strane compagnie: tutte le anticipazioni di stasera.

Don Matteo 15, la puntata più triste: Diego e Giulia si mollano e Caterina si prende il Capitano. Cosa vedremo staseraDopo la pausa nella settimana di Sanremo riparte l’amata fiction di Rai 1: tutte le anticipazioni dell’ottava puntata di giovedì 5 marzo 2026 ... libero.it

Don Matteo 15 torna stasera, 5 marzo 2026: ecco le anticipazioni dell'ottava puntataDon Matteo 15 torna dopo la pausa di Sanremo 2026. Ecco le anticipazioni dell'ottava puntata in onda stasera, giovedì 5 marzo 2026, in prima serata su Rai1. comingsoon.it

Il Maresciallo Nino l'amico di ogni bambino Si ritorno alle abitudini del giovedì con una nuova puntata di Don Matteo su #Rai1. #DonMatteo15 #RadiocorriereTv - facebook.com facebook

Uova, mucche, canzoni, balli, emozioni e divertimento: mescolate tutto, aggiungete un pizzico di disagio e il risultato non è una nuova ricetta di Natalina, ma la puntata di stasera!!! Appuntamento in prima serata su Rai1 e RaiPlay con #DonMatteo15, non ma x.com