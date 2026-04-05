Pasqua di sangue in un noto lido di Ischitella | 20enne accoltellato durante l’aperitivo

Durante la serata di Pasqua, nel litorale Domizio, un giovane di 20 anni è stato ferito con un coltello durante un episodio di violenza avvenuto in un noto stabilimento balneare. L’aggressione è avvenuta mentre il giovane si trovava durante un aperitivo in compagnia di altri presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Serata di Pasqua segnata da sangue e violenza sul litorale Domizio. A Ischitella, frazione del comune di Castel Volturno, un giovane di 20 anni è rimasto ferito a seguito di un’aggressione con arma da taglio. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata tra alcuni ragazzi presenti in un noto lido del litorale, degenerando rapidamente. Il ferito, originario di Casoria, sarebbe stato colpito da un coetaneo da diverse coltellate. Drammatici i racconti di chi era sul posto: «Abbiamo visto persone scappare e urlare. Poi un ragazzo a terra, pieno di sangue, con ferite evidenti alla gamba. Ha provato ad alzarsi ma è ricaduto». 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pasqua di sangue in un noto lido di Ischitella: 20enne accoltellato durante l’aperitivo Leggi anche: Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, l'aggressione all'interno di un locale Leggi anche: Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, stava aspettando all'esterno di un locale Temi più discussi: Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Ucraina, vigilia di sangue per Pasqua: raid russo su un mercato; Pasqua di sangue: morto un 27enne sulla strada; Pasqua di solidarietà, al fianco dei pazienti negli ospedali di Roma. Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore in moto sull’A21Schianto con un’auto tra Felizzano e Asti: ferito il padre, traffico paralizzato. È la seconda tragedia in poche ore ... giornalelavoce.it Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore sull’A21, schianto in moto col padrePasqua segnata dal dolore sulle strade piemontesi, dove in poche ore si sono consumate due tragedie che riportano al centro il tema della sicurezza stradale ... thesocialpost.it La foto di questa Pasqua facebook A Treviso Pasqua di solidarietà per 90 senzatetto e persone in difficoltà. La Casa della Carità è da anni punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto alimentare, con un alto numero di pasti serviti quotidianamente grazie ai numerosi volontari. x.com