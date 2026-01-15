Terribile incidente sul lavoro a San Francesco al Campo | uomo colpito da un albero è in condizioni critiche

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente sul lavoro in via Costa a San Francesco al Campo. Un uomo è stato colpito da un albero ed è attualmente in condizioni critiche. La vicenda ha coinvolto le autorità locali e le forze dell’ordine, che stanno valutando le cause dell’accaduto.

Un terribile incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, in via Costa a San Francesco al Campo. Un italiano di età superiore ai 30 anni è stato colpito in testa da un ramo o da un albero caduto e ha riportato un gravissimo trauma cranico. I sanitari del 118.

