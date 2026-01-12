Terribile incidente a Vinovo | donna investita da un' auto è in condizioni critiche
Un incidente si è verificato oggi a Vinovo, lungo via Stupinigi, dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, davanti al centro equestre La Madonnina. Attualmente, le condizioni della donna sono considerate critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e avviare le indagini necessarie.
Una donna è stata investita da un'auto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, mentre attraversava via Stupinigi (la provinciale 143) a Vinovo, davanti al centro equestre La Madonnina. Le sue condizioni sarebbero critiche. È stata rianimata dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
