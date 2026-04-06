All'alba di Pasquetta, la Calabria e la Toscana sono state interessate da due scosse di terremoto. La prima, in Calabria, ha avuto una magnitudo di 3.0, mentre la seconda, in Toscana, di 3.3. Gli epicentri sono stati localizzati rispettivamente nelle zone di interesse sismico delle due regioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha segnalato danni o feriti. La protezione civile sta monitorando la situazione.

Terremoti in Italia all’alba di Pasquetta. Uno è stato registrato in Calabria, l’altro in Toscana in provincia di Pisa. La scossa di magnitudo 3.3 che si è verificata nella zona calabra nord occidentale, ha svegliato soprattutto la provincia di Cosenza. L’epicentro, segnalato dalla Sala sismica INGV-Roma, è stato localizzato in acqua, di fronte le scoste e a circa 26 km di profondità. La scossa in Toscana, moderata, non ha causato danni a cose o persone, ma ha svegliato molti residenti. Terremoto in provincia di Pisa Una scossa di magnitudo 3.o è stata sentita all’alba della Pasquetta di lunedì 6 aprile nella provincia di Pisa. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riportato sul proprio sito di monitoraggio la magnitudo, l’epicentro e il momento esatto della scossa a Castelnuovo di Val di Cecina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto in Calabria e Toscana, registrate due scosse di magnitudo di 3.0 e 3.3 all'alba di Pasquetta

Terremoto al largo di Palermo, registrate due scosse nella notteSono state segnalate intorno alle due dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ad una profondità di circa trenta...

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Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina

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Il 6 aprile 2009, alle 3:32 di notte, una violenta scossa di terremoto cambiò per sempre la vita degli abitanti dell’L'Aquila e di tutto l’Abruzzo. Nel sisma morirono 309 persone, oltre 1.600 rimasero ferite e i danni furono stimati in più di 10 miliardi di euro. Da quel facebook

Sono trascorsi 17 anni da quella notte che cambiò la storia de L'Aquila, un tremendo terremoto che fece più di 300 morti. Molte cicatrici fanno ancora parte del tessuto della città abruzzese. Il reportage dell'inviata del #tg3 x.com