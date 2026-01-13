Terremoto in Romagna due scosse di magnitudo superiore a 4

Nella mattina di oggi, la Romagna è stata colpita da due scosse di magnitudo superiore a 4. La prima, intorno alle 9.28, ha provocato timori tra la popolazione, seguita da un secondo movimento sismico intorno alle 9.30. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali danni. Restano in vigore le precauzioni necessarie in caso di scosse sismiche di questa entità.

