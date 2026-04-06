Durante la giornata di Pasquetta, la squadra di basket di Napoli ha annunciato l’esonero del loro allenatore. La decisione è arrivata prima della partita cruciale contro Treviso, decisiva per la salvezza. L’allenatore, al momento, non sarà presente in panchina per la prossima sfida. La squadra si prepara quindi a giocare senza il suo tecnico in una partita fondamentale per il campionato.

Una pasquetta turbolenta per la Guerri Napoli e i suoi tifosi: Alessandro Magro è stato esonerato. L’ormai ex allenatore del Napoli basketball non sarà in panchina per la prossima decisiva sfida in chiave salvezza contro Treviso. Nonostante un progetto a lungo termine, i risultati degli ultimi mesi hanno portato Rizzetta a prendere la decisione a poche gare dalla fine del campionato. Nel 2026 infatti la squadra partenopea ha un record di 2-10 e ora è a solo due vittorie sulla zona retrocessione. Di seguito il comunicato uffiale: “ Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Terremoto Guerri Napoli: esonerato Alessandro Magro

Napoli basket, esonerato coach MagroIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro.

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