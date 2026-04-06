Napoli basket esonerato coach Magro

Il Napoli Basket ha annunciato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Alessandro Magro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi di sostituzione. La squadra si trova ora senza guida tecnica, mentre la società si prepara a definire i prossimi passi per la gestione della stagione.

Il Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. “La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, scrive la società in una nota. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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