Guerri Napoli-Reyer Venezia 64-79 coach Magro | Atteggiamento sbagliato

Questa pomeriggio all’Alcott Arena, la Guerri Napoli ha perso contro la Reyer Venezia con il risultato di 64-79. I padroni di casa hanno mostrato un atteggiamento sbagliato in campo e questo ha pesato sulla partita. Dopo la sirena finale, coach Magro ha commentato la prestazione della sua squadra, criticando l’approccio dei suoi ragazzi e sottolineando che serve un cambio di mentalità per tornare alla vittoria.

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Reyer Venezia per 64-79, nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, disputata questo pomeriggio all'Alcott Arena. Per la squadra di Coach Magro debutto di Totè, mentre è stato indisponibile Caruso, out per una distorsione alla caviglia. Si segna ad inizio partita, doppio alley-oop per Totè, Tessitori risponde per gli ospiti, Bolton pareggia prima del minibreak di 6-0 per Venezia, trascinata da Parks, 8-14, timeout Napoli. Torna a segnare la Guerri con Bolton e Totè, ma Venezia realizza con Wheatle e Candi.

