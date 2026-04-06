Terremoto dell' Aquila le celebrazioni in città a 17 anni dal sisma

Oggi si chiudono le commemorazioni per il 17° anniversario del terremoto che colpì la città nel 2009. La giornata è dedicata alle iniziative organizzate per ricordare quell’evento, che causò ingenti danni e molte vittime. Le celebrazioni hanno coinvolto diverse parti della comunità e si sono svolte nel rispetto delle tradizioni locali, nel tentativo di preservare la memoria di quanto accaduto.

(LaPresse) Si concludono oggi le celebrazioni del 17° anniversario del sisma dell’Aquila, avvenuto il 6 aprile 2009. L’intera cittadinanza si è stretta nell’omaggio alle 309 vittime del terremoto, riaffermando il valore del ricordo come pilastro della rigenerazione sociale e civile in un anno speciale come il 2026, in cui L’Aquila è Capitale italiana della Cultura. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto dell'Aquila, le celebrazioni in città a 17 anni dal sisma L’Aquila, la commemorazione a 17 anni dal sismaIl programma delle commemorazioni ha preso il via nella serata di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, quando al tramonto un fascio di luce azzurra,... L’Aquila, 17 anni dal sisma: tra ferite aperte e 10 miliardi di danniL’Aquila e le zone limitrofe commemorano oggi, 6 aprile 2026, i diciassette anni trascorsi dal devastante sisma del 2009 che ha colpito l’Abruzzo con... Temi più discussi: 6 aprile, il programma delle commemorazioni in ricordo delle vittime del terremoto; 17 anni fa l'ultimo giorno di vita normale prima del terremoto dell'Aquila: gli auguri di Marsilio e il ricordo delle vittime alla vigilia dell'anniversario; Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009; Terremoto dell’anima, Zuppi a L’Aquila: Abbiamo ripudiato i conflitti ma continuiamo a farli. Terremoto dell’Aquila, il ricordo del sindaco e il concerto in memoria di quel tragico evento«Diciassette anni fa era un giorno come oggi, il giorno prima avevamo celebrato la Domenica delle Palme. Diciassette anni fa c’era chi scavava tra le macerie, chi vagava con la coperta sulle spalla, c ... msn.com Piantedosi: Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta(Adnkronos) – Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. Oggi ricordiamo commossi le 309 ... cremonaoggi.it In ricordo delle 309 vittime del terremoto dell’Aquila. facebook L’Aquila ricorda il terremoto di 17 anni fa: commemorazioni sobrie e messaggi di memoria x.com