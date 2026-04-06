Oggi, in occasione del diciassettesimo anniversario del terremoto che nel 2009 ha colpito l’Abruzzo, le comunità della zona si riuniscono per ricordare quella notte. La scossa di magnitudo 6,3 si verificò alle 3:32, lasciando un segno profondo nel territorio. Da allora, sono stati stimati circa 10 miliardi di euro di danni e numerose ferite ancora aperte tra le strutture e le persone colpite.

L’Aquila e le zone limitrofe commemorano oggi, 6 aprile 2026, i diciassette anni trascorsi dal devastante sisma del 2009 che ha colpito l’Abruzzo con una scossa di magnitudo 6,3 alle ore 3,32. Il bilancio di quel tragico evento resta impresso nei numeri: 309 persone hanno perso la vita e oltre 1.600 individui hanno riportato ferite. L’impatto sociale è stato enorme, con circa 80mila cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni e danni economici stimati a più di 10 miliardi di euro. Le oscillazioni della terra non erano iniziate improvvisamente nel 2009, ma facevano parte di un ciclo sismico più ampio che aveva avuto inizio nel dicembre 2008 e si era protratto fino al 2012. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, 17 anni dal sisma: tra ferite aperte e 10 miliardi di danni

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