All’Aquila si sono concluse oggi le cerimonie per il diciassettesimo anniversario del terremoto del 2009. La giornata ha visto incontri ufficiali e momenti di commemorazione in diverse località della città. Le celebrazioni, che sono durate tutta la giornata, hanno coinvolto autorità, cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La ricorrenza ricorda il terremoto che colpì la zona nel 2009, causando danni e vittime.

Il programma delle commemorazioni ha preso il via nella serata di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, quando al tramonto un fascio di luce azzurra, che simbolicamente dal 2019 viene proiettato dal centro del capoluogo abruzzese, si è levato verso il cielo dal cortile del palazzo municipale. Il percorso è proseguito con il concerto dei Solisti Aquilani all’Emiciclo e il trasferimento silenzioso verso il Parco della Memoria, dove, dopo l’accensione del braciere da parte di Danilo Ciuffetelli, funzionario comunale, a rappresentare tutte le donne e gli uomini a servizio della città, sono stati letti i nomi delle 309 vittime, onorate con la deposizione di fiori presso la fontana del Parco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’Aquila, la commemorazione a 17 anni dal sisma

L’Aquila, 17 anni dal sisma: tra ferite aperte e 10 miliardi di danniL’Aquila e le zone limitrofe commemorano oggi, 6 aprile 2026, i diciassette anni trascorsi dal devastante sisma del 2009 che ha colpito l’Abruzzo con...

L'Aquila, la commemorazione a diciassette anni dal terremotoScanditi, uno a uno: nomi e cognomi delle 309 vittime che l’Aquila ha ricordato, a diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009.

Temi più discussi: L’Aquila, la commemorazione del terremoto del 2009. Il sindaco: La memoria non si esaurisce in una ricorrenza. È una presenza quotidiana, silenziosa e profonda; L’Aquila, commemorazione sisma 2009: programma 5 e 6 aprile; 6 aprile, il programma delle commemorazioni in ricordo delle vittime del terremoto; Martedì 7 aprile la commemorazione delle vittime reatine del sisma dell’Aquila.

L’Aquila: 17 anni a che punto è la ricostruzione?La commemorazione di oggi a 17 anni dal terribile sisma del 6 aprile 2009 l'occasione è preziosa per fare il punto della ricostruzione ... rete8.it

L’Aquila ricorda il terremoto di 17 anni fa: commemorazioni sobrie e messaggi di memoriaIl sindaco Biondi: Resta una ferita aperta. Il sisma di magnitudo 6.3 causò 309 vittime e centinaia di feriti ... tg.la7.it

Guarda la puntata di oggi ANNIVERSARIO TERREMOTO L’AQUILA A 17 anni dal terremoto de L’Aquila, il punto sulla ricostruzione della città e su cosa è cambiato, a livello nazionale, nella prevenzione del rischio sismico. Ospiti della puntata Carlo Doglioni, facebook

Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com