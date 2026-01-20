Arrestato pusher con oltre un etto di cocaina e i soldi dello spaccio

Un giovane di 28 anni è stato arrestato ad Ardea dai carabinieri durante un'operazione contro lo spaccio di droghe. Nel corso dell’intervento, sono stati sequestrati oltre un etto di cocaina e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’arresto si inserisce in un più ampio lavoro di tutela della sicurezza nella zona di Tor San Lorenzo.

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Ardea nel corso di una attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Tor San Lorenzo.Nello specifico, i militari dell’Aliquota operativa, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Marina Tor San Lorenzo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Droga in auto: pusher 23enne fermato con oltre un etto di cocainaUn giovane di 22 anni è stato arrestato a Fondi durante un'operazione di prevenzione, trovandolo in possesso di oltre un etto di cocaina. Leggi anche: Trovato con un etto di hashish a Volargne, 29enne arrestato per spaccio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Spaccio di droga a Brescia: arrestato pusher 55enne, sequestrati cocaina e oltre 6.000 euro - Radio Bruno; Trullo, giovane pusher nasconde 30 panetti di hashish 'Gomorra'; Dosi di cocaina nascoste sotto l'auto e in un campo: pusher arrestato; Centrale di spaccio a Primavalle, arrestato pusher con 19 chili di droga +Rpt+. Torre Annunziata, pusher arrestato con oltre un chilo di droga: dal carcere ai domiciliari - È stato arrestato perché trovato in possesso di oltre un kg di droga, soldi e materiale di confezionamento nascosti tra le intercapedini del suo appartamento. Il giudice dispone per lui gli arresti ... lostrillone.tv Sant’Agnello. Pusher incensurato di 48 anni arrestato con 21 dosi di cocaina - Incensurato del 1977, arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Sorrento. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma agli ordini del capitano Mario Gioia hanno ... sorrentopress.it Siracusa, sorpresi in taxi con oltre 5 chili di cocaina: arrestati Pusher 32enne #arrestato a #Tradate: i #carabinieri lo hanno sorpreso mentre spacciava nel Parco della Pineta - facebook.com facebook Centrale di spaccio a Primavalle, arrestato pusher con 19 chili di droga +Rpt+. 37enne romano portato in carcere, usava due auto come 'caveau' #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.