Tennis i vincitori del Città di Firenze Pienone alle Cascine

Il 49° Itf Under 18 Città di Firenze si è concluso con le vittorie di Ilary Pistola nel torneo femminile e di Matei Victor Chelemen in quello maschile. L'evento si è svolto alle Cascine, attirando un pubblico numeroso che ha seguito con attenzione le finali. La giornata di Pasquetta ha visto il pienone di appassionati che hanno assistito alle sfide decisive dei giovani atleti.

Firenze, 6 aprile 2026 – Il sole di Pasquetta splende sul 49° Itf Under 18 Città di Firenze con le vittorie di Ilary Pistola nel femminile e Matei Victor Chelemen nel maschile. Nel femminile Ilary Pistola è stata premiata senza poter giocare la finale per l'infortunio subito in semifinale da Carla Giambell. La giocatrice milanese ha provato nel riscaldamento a capire se poteva entrare in campo ma alla fine ha dovuto dire di no perché il dolore era troppo forte. Al posto della finale femminile si è disputata un'esibizione di wheelchair (tennis in carrozzina) tra i partecipanti al 1° Torneo Internazionale Junior Giovanile. Nel maschile è il rumeno Matei Victor Chelemen (8) ad alzare il trofeo del 49° Itf Under 18 Città di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tennis, i vincitori del Città di Firenze. Pienone alle Cascine Il Circolo del Tennis Firenze 1898 ospiterà la 49ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”Il Circolo del Tennis Firenze 1898 ospiterà la 49ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” Il Circolo del Tennis... Firenze, apre il market di vintage, arte e musica alle CascineFirenze, 14 marzo 2026 - Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand... Temi più discussi: Presentato il 49° Itf Junior Città di Firenze; La Pasqua del tennis giovanile si svolgerà al Ct Firenze con le semi del 49°Itf Junior; Primo turno tra conferme e sorprese al Città di Firenze; OGGI IN CITTÀ!. Tennis: Città di Firenze Junior ai quarti di finaleIl Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze vede i favoriti italiani ai quarti di finale. Raffaele Ciurnelli e Simone Massellani nel maschile e Ilary Pistola nel femminile si sono qualificati ... nove.firenze.it Tennis, al via il 49° Itf Under 18 Città di FirenzeRaffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo sono le prime tre teste di serie ... nove.firenze.it Città di Firenze facebook