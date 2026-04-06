Un motociclista è stato denunciato a Napoli per aver realizzato una targa artigianale che si è successivamente rivelata falsa. La polizia ha accertato che la targa, prodotta in modo artigianale, presentava caratteristiche non conformi ai documenti ufficiali. L'indagato è stato denunciato per aver commesso un errore nella creazione della targa, che ha portato all'apertura di un procedimento legale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un routine di controlli nei Quartieri Spagnoli di Napoli ha portato alla scoperta di un tentativo di frode di particolare rilievo. I carabinieri, impegnati in un’operazione di controllo delle strade, hanno identificato un motociclista che aveva applicato una targa falsa sulla sua moto. Questa targa, realizzata attraverso un comune programma di scrittura, mostrava un errore evidente: un numero in più rispetto alla sequenza originale. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare l’uomo mentre si trovava nei famosi vicoli del centro storico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Targa artigianale: motociclista denunciato per errore fatale nella realizzazione.

Napoli, targa “fai da te” con errore: 48enne denunciato dai CarabinieriControlli nei Quartieri Spagnoli: moto con targa artigianale sbagliata, parcheggiatori abusivi e sanzioni nei locali La targa artigianale che non...

Motociclista contro un palo, incidente fatale per un 17enneTempo di lettura: < 1 minuto Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Roccapiemonte, nel Salernitano.

Temi più discussi: Targa falsa fatta al pc, ma sbaglia i numeri: scoperto e denunciato; Napoli, targa fai da te con errore: 48enne denunciato dai Carabinieri - Punto!; Napoli targa fai da te con errore | 48enne denunciato dai Carabinieri; Targa falsa fatta al pc ma sbaglia i numeri | scoperto e denunciato.

Targa falsa fatta al pc, ma sbaglia i numeri: scoperto e denunciatoMotociclista fermato dai carabinieri nei Quartieri Spagnoli. Denunce anche per parcheggiatori abusivi e controlli nei negozi ... napolitoday.it

Quartieri Spagnoli, la targa fai da te tradisce il centauro: numero di troppo e scatta la denunciaControlli dei carabinieri tra i vicoli del centro: scoperta una targa stampata e plastificata su uno scooter, sanzioni a parcheggiatori abusivi e irregolarità nei locali ... ilgazzettinovesuviano.com

TARGA ARTIGIANALE NEI QUARTIERI SPAGNOLI: DENUNCIATO 53ENNE NAPOLETANO Un episodio curioso è avvenuto nei Quartieri Spagnoli, dove un 53enne napoletano è stato denunciato dai carabinieri per aver utilizzato una targa “fatta in casa” sulla facebook