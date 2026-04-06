Tante vittime sulle strade a Pasqua muore giovane calciatore a Roma

Durante le festività pasquali si sono verificati diversi incidenti stradali con vittime, tra cui un giovane calciatore che ha perso la vita a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto che transitava in zona. La vittima avrebbe circa 20 anni ed era noto nel settore sportivo locale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: 3 minuti Stava rientrando a casa quando un’auto l’ha travolto mentre attraversava la strada. E’ morto in ospedale Mattia Rizzetti, giovane promessa del calcio della Capitale investito nella notte tra sabato e domenica. Le condizioni del sedicenne sono apparse subito gravissime. E’ stato trasportato d’urgenza al policlinico Sant’Andrea, dov’è deceduto qualche ora più tardi. Al volante della macchina un diciannovenne, rimasto illeso nell’impatto, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito per stabilire se guidasse sotto effetto di alcol o droga. Mattia è una delle 27 vittime che si contano sulle strade italiane durante le feste di Pasqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tante vittime sulle strade a Pasqua, muore giovane calciatore a Roma Tragedia di Pasqua, il giovane calciatore italiano muore investito sulle strisceUn grave episodio di incidente stradale si è verificato a Casal Monastero, nel quadrante nord-est di Roma. Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino. Temi più discussi: Morto un 16enne investito da un'auto a Roma; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Dieci anni di legge sull’omicidio stradale; Napoli, in centinaia in piazza contro gli incidenti stradali: Basta morti, ora strisce rialzate e telecamere. Weekend tragico sulle strade, 26 vittime da Nord a SudSono già 26 le vittime di incidenti stradali in Italia nel weekend di Pasqua, da venerdì 3 a domenica 5 aprile, secondo l'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia ... avvenire.it Ancora una morte sulle strade: a Casal Monastero la vittima è un 16enneAncora un morto sulle strade del Lazio. E' Mattia Rizzetti calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc, la vittima, appena 16enne, del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e la ... rainews.it Buona Pasqua a tutti voi, cari amici latiStanti. Con un pensiero alle tante vittime di malagiustizia e ai detenuti incarcerati in condizioni da terzo mondo facebook Difficile celebrare una festa della rinascita in mezzo a tanti morti. Pochi potenti assassini, tante vittime innocenti: la più grande ingiustizia cui è costretta l' umanità. #5aprile x.com